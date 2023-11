Así fue la entronización de Don Alfredo Harp Helú

El impacto que ha tenido en el beisbol mexicano tanto dentro como fuera del diamante a lo largo de 29 años en la pelota profesional, hicieron que el CP Alfredo Harp Helú haya ingresado al Salón de la Fama como parte de la Clase 2023. Tras haber sido elegido en la Asamblea que se realizó a inicios del año. Don Alfredo Harp se convirtió en el noveno integrante de la Generación 2023 que fue Entronizada en el Recinto de los Inmortales.

“Para mí es un orgullo llegar a este momento después de 29 años que tengo en la Liga Mexicana. Me siento muy honrado de que el comité elector me haya designado”, fueron las primeras palabras de Don Alfredo Harp. “Yo siempre he vivido, desde muy niño, comparando mi vida con el beisbol y qué cosa más emocionante, que a mis casi 80 años vivo el beisbol”.

ENAMORADO DEL BEISBOL

Desde muy temprana edad, don Alfredo Harp Helú se convirtió en un enamorado del beisbol, eligiendo a Yankees de Nueva York y a Diablos Rojos del México como sus equipos consentidos. Su pasión por el Rey de los Deportes creció con el paso de los años y en 1994 decidió entrar a la pelota profesional siendo dueño de la ‘Pandilla Escarlata’.

A partir de ahí, comenzó un legado en el que han llegado éxitos en el diamante, como 7 campeonatos en total, 6 con los Diablos y uno con los Guerreros de Oaxaca, y con varios premios y reconocimientos en la Liga Mexicana.

Más allá del terreno de juego, Don Alfredo Harp ha impactado al beisbol mexicano con obras nunca antes vistas, como la creación de la Academia de Beisbol que lleva su nombre en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en 2009, La construcción del ‘Diamante de Fuego’, estadio que lleva su nombre y el Museo Diablos, entre otras cosas.

“Mi vida ha estado lleno de etapas en el beisbol y una de las más importantes fue dar el paso para hacer El Recinto de los Inmortales, como se llamó primero. Cuando se dio la oportunidad, quisimos seguir la tradición de que fuera en Monterrey y una vez que se hizo oficial, con mucho gusto ayudamos a que se hiciera realidad”, continuó Don Alfredo.

SU TRAYECTORIA COMO DIRECTIVO

La huella de Don Alfredo en la pelota mexicana también se ha convertido en ayuda, luego de que en 1995 creó el Programa Home Runs Banamex, hoy conocido como Home Runs Citibanamex, en donde los logros deportivos de Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México se traducen en recursos materiales para los más necesitados en sus comunidades. Y en 2012 creó el Fondo de Apoyo para Jugadores Retirados de los Guerreros de Oaxaca y de los Diablos Rojos del México, una acción sin precedentes en la historia del beisbol mexicano, donde se da apoyo económico a peloteros que hayan jugado más de 10 temporadas con alguna de estas escuadras.

“Me preguntan por qué me levanto a las 5 de la mañana todos los días y les respondo que es la hora que ya quiero hacer algo por el beisbol”, explicó Don Alfredo. “Voy a seguir con mi lema para el futuro de vivir y morir jugando beisbol”.

En esta Ceremonia de Entronización, Don Alfredo Harp Helú estuvo acompañado por su esposa, la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, y por sus hijos Sissi Harp Calderoni, Santiago Harp Grañén y María Isabel Harp Grañén.