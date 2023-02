Después de la elección de los nuevos miembros que ingresarán al Salón de la Fama este año, el jefe de prensa de los Saraperos, Fernando Valdés, tuvo la gran idea de entrevistar a los 3 jugadores ex Saraperos que fueron electos, así como al hijo de Tomás Herrera, por lo que con su autorización, le entregamos la información de lo que le dijo Noé Muñoz, Alejo Ahumada, Jesús Moreno y de Tomás Herrera Jr. quien agradeció a nombre de su padre.

El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano eligió el viernes pasado a 9 nuevos miembros al recinto de los inmortales, clase 2023, en la categoría de jugadores del béisbol mexicano fueron electos 4 nuevos miembros, encabezados por Luis “Rayo” Arredondo, Roberto “Chapo” Vizcarra, Javier Robles y el legendario capitán de los Saraperos de Saltillo, Noé Muñoz, quien defendió los colores de los Saraperos 16 campañas, de 1999 a 2014, líder de la franquicia en dobles y carreras producidas, en una carrera de 24 temporadas en la LMB.

LO QUE DIJO EL CAPITÁN

Noé Muñoz, en entrevista desde su casa en Los Mochis, Sinaloa, comentó: “Me siento muy emocionado después de que vimos los resultados de las votaciones y más emocionado porque andaba entrenando con mi hijo Diego y nos acompañaba mi esposa Brasilia y cuando nos dimos cuenta nos abrazamos súper emocionados”.

“A mi mente llegaron muchos momentos que viví a lo largo de mi carrera desde jugador, los sacrificios que tienes que hacer lejos y no poder disfrutar de tu familia, pero antes que otra cosa agradecido con Diosito por las habilidades y el talento que me dio y por toda la familia y afición que impulsó mi carrera para poder llegar a este gran momento”.

Noé de Jesús Muñoz Muñoz, surgió de las ligas pequeñas en Ecatepec, Estado de México como tercera base, pero jamás imaginó que un cambio de posición a receptor que le recomendó Goyito Ortiz, le abrió la puerta para cumplir una brillante carrera en México, que además de alcanzar a jugar en las Mayores con Dodgers de los Ángeles.

“Me vinieron a la mente varios momentos, cuando iba al parque del Seguro Social como niño y decía yo ‘quiero estar ahí’, otra cuando mi mamá me llevó a Academia de Pastejé, que estaba como a 3 horas de la casa, porque yo quería jugar profesionalmente y cuando jugué de emergente como cátcher en la liga metropolitana y ahí me vio Roberto Manzur y los Diablos para darme mis primeras oportunidades”, comentó.

RECIBIÓ MUCHAS FELICITACIONES

Noé Muñoz pensaba que las votaciones eran la siguiente semana, pero su hijo Diego le comentó que serían el viernes 17 y luego se fueron a entrenar.

“La verdad no soy de mostrar muchos mis emociones, pero este momento en familia me trajo mucha alegría como nuevo miembro del Salón de la Fama, rápido le marqué a mis papás María del Carmen Muñoz y Jesús Muñoz Llamas, ellos son los principales culpables, me dieron la vida, por ellos jugué béisbol profesional y fueron el factor para cumplir sueños como el de hoy, como nuevo inmortal, por eso lo celebramos hasta las lágrimas por tanta emoción”, precisó.

El teléfono y mensajes de texto no han dejado de sonar en la casa de la Familia Muñoz Dantorié, “me dio gusto recibir bastantes mensajes y llamadas de entrañables amigos como Cristhian Presichi, Pepe Chuy Muñoz, todo el cuerpo técnico actual de Saraperos, Jorge Luis Valle, Mario Valenzuela, tanta gente que no quiero omitir en este momento, ya contestaré a cada uno como agradecimiento”. Mañana continuaremos con este tema.