¡Brillan los mexicanos en Europa! Edson Álvarez y Raúl Jiménez, unos de los jugadores destacados

Algunos de los futbolistas aztecas involucrados en el futbol europeo tuvieron acción en las canchas del Viejo Continente este sábado, tales como: Raúl Jiménez con el Fulham vs Arsenal; West Ham de Edson Álvarez vs Brighton; Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro en el AEK vs Panserraikos; y el Sevilla de Jesús “Tecatito” Corona enfrentándose a Girona.

EL ‘MACHÍN’ Y SU DESTACADA DEFENSA

Como toda una superestrella, Edson Álvarez brilló en lo alto durante la victoria de 1-3 del West Ham United en su visita ante el Brighton. El “Machín” ingresó al campo como titular por primera vez en la Premier League y se desenvolvió como uno de los mejores elementos de su equipo, convirtiéndose en una pieza clave para que salieran con tres unidades por delante.

Jugando un total de 84 minutos, salió de cambio al presentar dolor musculares y un calambre debido al desgaste físico que realizó, su lugar lo tomó Pablo Fornals.

Colocándose como contención y en fase defensiva, se ubicaba como tercer central, controlando perfectamente los espacios entre líneas para que los de casa no pudieran ingresar por ningún lado.

Con estos resultados los Hammers se colocan como líderes.