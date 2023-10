Caso Rubiales: Filtran declaraciones de Jennifer Hermoso ante la Audiencia Nacional

MADRID.- Código 10, un programa de televisión de la cadena Telecinco en España, compartió lo que aparentemente fueron las declaraciones que la futbolista Jennifer Hermoso relató a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, en relación al “Caso Rubiales” en el que se acusa al expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales por los delitos de acoso y coacción.

La jugadora, visiblemente afectada, explicó cómo vivió los hechos que la llevaron a formalizar una denuncia que diera pie a la investigación de lo ocurrido aquella noche de agosto, cuando la selección española femenil se convirtió en campeona mundial y Rubiales besó en la boca a la del jersey #10.

“Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas, me pone la medalla. Yo saludo a la reina, abrazo a su hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es ‘la que hemos liado’ y pega un brinco sobre mí y me mantengo firme. A la que baja, lo único que recuerdo es que me dijo ‘este Mundial lo hemos ganado gracias a ti’. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca”.

Y, ante la inevitable pregunta de la Fiscalía sobre si el beso había sido consentido, Hermoso no dudo en responder ni un sólo segundo, con seguridad y un rotundo “no”: “No. No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona”.