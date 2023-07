‘Checo’ Pérez habla sobre los rumores de su reemplazo en Red Bull

BUDAPEST.- El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, se pronunció sobre los rumores con los que la prensa pronostica que el regreso de Daniel Ricciardo a Alpha Tauri, podría significar el reemplazo del tapatío en Red Bull. En su declaración, dijo que todos los pilotos atraviesan malas rachas pero que nadie habla de quitarles el lugar, que eso nada más pasa con los de su escudería.

En una conferencia previa al Gran Premio de Hungría, el mexicano explicó: “Lo has visto con otros pilotos, otros equipos, han tenido periodos difíciles. Pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los pilotos de Red Bull”.

Defendió que está concentrado y que es un ganador al que no le gusta tener malos fines de semana, pues, no es “para lo que estoy aquí”; de no ser así, “preferiría estar en casa haciendo otra cosa”.

“Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo y lo he hecho antes. La gente en el sofá olvida un poco lo que somos”.