¡Habrá Checo para rato en Red Bull! Confirman la estadía de Sergio Pérez hasta el próximo año

“Nuestros pilotos serán Max y ‘Checo’ el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva, y creo firmemente que Daniel (Ricciardo) quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025”, aclaró Horner para el podcast “The F1 Nations”.

El lugar de Sergio Pérez ha sido muy codiciado en los últimos días. Desde Ricciardo, Leclerc y hasta Carlos Sainz han alzado la mano para ocupar el lugar del piloto mexicano, quien acumula una seguidilla de malos resultados, luego de que en sus primeros Grandes Premios finalizó en el podio.

Sin embargo, y antes de la decisión tomada por Horner, Pérez siempre se ha mostrado tranquilo de la confianza que existe con su actual equipo.

“Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso. Estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto”, dijo hace unos días Checo.