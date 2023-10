Chucky volverá a la Selección Mexicana; confirma Jaime Lozano el llamado de Hirving Lozano; también va por Marcel Ruiz

Hirving Lozano volverá a la Selección Mexicana. En rueda de prensa, el director técnico del Tricolor confirmó que el Chucky será convocado para los juegos de los próximos 13 y 17 de octubre. Asimismo, anticipó, Marcel Ruiz también podrá ser llamado para vestir la jersey de México.

Cabe mencionar que el combinado azteca enfrentará la primera quincena del presente mes a Ghana y Alemania, juegos de preparación en donde buscará Jaime Lozano mejorar el rendimiento del equipo tras los anteriores compromisos amistosos donde en ambos salió con doble empate.

“De Hirving, pues en principio sí sería la posibilidad de traerlo, de que esté aquí con la selección, de que le pueda dar muchísima alegría nuevamente a su país.

“Y bueno, esperemos que todo en estos días transcurra de la mejor manera para que él también pueda venir y disfrutar también de su selección”, confirmó Jimmy este lunes en conferencia de prensa en relación con el caso del Chucky.

Por otro lado, Lozano externó que Marcel Ruiz, futbolista de Toluca, es uno de los jugadores que tiene considerado en su gestión, pues ha venido observando su labor en el cuadro escarlata.

“Es un jugador joven, muy pronto estará porque lo he dicho y no me cabe la menor duda que es el futbolista que mejor entiende el futbol de nuestra liga. Es muy inteligente, que poco a poco vuelve a ser muy determinante para su equipo, ahora con algunas distancias.

“Es importante que esos jóvenes y que tienen minutos que se hagan notar en posiciones que normalmente están cubiertas por algunos extranjeros. Entonces, es lo que quiero decir. Marcel, estará en este proceso, de eso no tenga ninguna duda”.

Por último, Lozano afirmó que Alexis Vega está pasando por un bache tras su lesión en la rodilla, sin embargo, confía en que el “10” de Chivas recupere pronto su nivel, para que también rinda en la Selección.