¡Colombia la está rompiendo en el Mundial! Con golazo de Caicedo vence a Alemania 2-1

Caicedo sacó la varita mágica otra vez para que las colombianas enlazaran victorias en el Grupo H al abrir el marcador a los 52 minutos. La prodigio de 18 años recibió tratamiento en el tramo final del partido.

Alexandra Popp anotó de penal a los 89 minutos y parecía darle el empate a las alemanas. Pero Vanegas le dio un nuevo giro al encuentro al elevarse desde el punto de penal para cabecear un tiro de esquina provocó entusiastas celebraciones de los aficionados colombianos que eran mayoría en el estadio.

“Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas”, dijo Vanegas. “No me la creía, lloré... Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol”.

Las alemanas creían haber conseguido el punto cuando la guardameta colombiana Catalina Pérez fue sancionada por derribar a Lena Oberdorf en el área.

Popp, que anotó dos veces en la victoria 6-0 de su país sobre Marruecos en su estreno del torneo, envió el balón por todo el centro del arco para igualar la cuenta.