Curry en duda para el cuarto en la final de la NBA

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, no asegura que Stephen Curry esté disponible después de la lesión que sufrió en el tobillo

Boston.- Durante el dramático desenlace en Boston, dentro del tercer juego de finales de la NBA, el equipo de Boston, mostró una tajante superioridad en el momento del juego llevando al límite las capacidades físicas de Stephen Curry el base de los Golden State Warriors quién se lesionó el pasado miércoles en un choque con el dominicano Al Horford quedando cuatro minutos para el final del partido.

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, aseguró en entrevista que esperan que Curry regrese a las Finales de la NBA ante los Boston Celtics después de la dolorosa torsión en el pie izquierdo “No tengo nunca ninguna novedad (sobre Curry). No he hablado con él de eso”, dijo Kerr ante los medios. “Hemos tenido una sesión de vídeo justo ahora. Esperamos que juegue, pero no tengo más detalles”.

Con la ventaja en casa 2-1 Celtics el dominicano Al Horford, alero de Boston, aseguró este jueves que es “consciente” de que está “disfrutando el momento”, después del triunfo 116-100 sobre los Golden State Warriors que les permitió llegar a las Finales de la NBA: “Quiero disfrutar del momento.

El dominicano también destacó que los Celtics deben mantener alta la concentración y evitar a toda costa cualquier tipo de distracciones por parte de los Warriors.