BOSTON.- Demaryius Thomas es el más reciente caso de un jugador de fútbol americano diagnosticado con encefalopatía traumática crónica.

La familia de Thomas confirmó el martes que investigadores encontraron que el jugador, que falleció en diciembre a los 33 años, sufría de ETC, una enfermedad cerebral vinculada con reiterados golpes a la cabeza. El ex wide receiver padecía de depresión, ansiedad y otros síntomas de ETC al momento de su fallecimiento.

La enfermedad, que sólo se puede diagnosticar póstumamente, fue encontrada en más de 100 exjugadores de la NFL y otros de nivel semiprofesional y de escuela secundaria. Junior Seau, miembro del Salón de la Fama, padecía ETC cuando murió en 2012 disparándose al pecho

Ken Stabler, Frank Gifford y Mike Webster, miembros del Salón de la Fama, también fueron diagnosticados con ETC.

Un equipo de investigación de ETC en la Universidad de Boston descubrió que Thomas se encontraba en la segunda etapa de la enfermedad tras un estudio de su cerebro gestionado por la Concussion Legacy Foundation.

La familia de Thomas divulgó los resultados del estudio.

“Una vez que supe de la ETC y comencé a familiarizarme con los síntomas, noté que Demaryius se estaba aislando y noté otros cambios en él”, dijo Katina Smith, la madre de Demaryius, en un comunicado. “Era tan joven, y fue horrible verlo luchar. Su padre y yo esperamos que todas las familias aprendan sobre los riesgos de jugar futbol americano. No queremos que otros padres tengan que perder a sus hijos como lo hicimos nosotros”.

La etapa 2 de CTE presenta “anomalías progresivas de comportamiento, cognitivas y del estado de ánimo”. La familia dijo que Thomas desarrolló problemas de depresión, ansiedad, ataques de pánico y pérdida de memoria en los años previos a su muerte.

La etapa 4 es la etapa más grave de CTE y suele vincularse a la demencia.

Thomas disputó 10 temporadas en la NFL con los Broncos de Denver, los Jets de Nueva York y los Texans de Houston. Ganó el Super Bowl con los Broncos y Peyton Manning tras la temporada de 2015.