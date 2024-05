El Comité Olímpico Mexicano ha postergado la designación de abanderado para París 2024

En la terna para la designación se encuentran, hasta ahora, cinco atletas varoniles y seis femeniles. Mary José Alcalá , presidente del COM , informó que la elección final se realizará en una reunión programada para la tarde o noche del cinco de junio: “se decidió que hasta el próximo cinco, en la tarde o noche, estaríamos reuniéndonos para el tema y elegir” , comentó Alcalá .

Después de la reciente reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) , se ha decidido que la designación del abanderado de la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de París 2024 se pospondrá hasta el próximo cinco de junio.

“Esperemos que ya para el día cinco de junio o más tardar el seis por la mañana, ya estaremos coordinando los esfuerzos. Es muy importante que se presenten las propuestas, que se discutan, por qué sí o por qué no, hay que, en un cuerpo colegiado, se tiene que analizar muy bien” , agregó Alcalá .

Una de las condiciones fundamentales es que el atleta designado no descuide sus entrenamientos y preparación de cara a la competencia en Europa. Aunque algunos atletas han expresado su preocupación respecto a los compromisos comerciales, el COM asegura que no ha recibido ninguna queja formal al respecto.