¡Checa tu correo! Ticketmaster alertó por ‘mega hackeo’ y robo de datos personales

- Revise con frecuencia sus movimientos bancarios, y en cuanto note alguna actividad sospechosa, contacte directamente a su banco y realice sus protocolos de seguridad.

- Cheque su correo electrónico, ya que muchas veces, las plataformas o servicios, se contactan directamente con usted para alertar de cualquier actividad que ponga en riesgo sus datos.

¿MI INFORMACIÓN FUE COPROMETIDA? VERIFÍQUELO DE ESTA FORMA

Ticketmaster informó a sus usuarios comprometidos con un correo electrónico, donde detalla la situación. En caso de que no haya llegado alguno a su cuenta, quiere decir que se encuentra fuera de peligro.

En relación con los boletos adquiridos, los usuarios deben revisar sus cuentas en Ticketmaster para asegurarse de que no haya reservas o compras que no hayan realizado. La empresa no ha indicado que los boletos mismos hayan sido comprometidos, pero la vigilancia y verificación de sus compras puede evitar futuros inconvenientes.

