¡En el último segundo! Kylian Mbappé salvó al PSG contra Real Madrid en Champions

El Paris Saint-German debía ganar este encuentro contra el Real Madrid a como diera lugar y conservar su lugar en los Octavos de Final de la Champions League, sin embargo, un sorpresivo remate de último minuto le regresó las esperanzas al equipo parisino en el Parque de los Príncipes en Francia.

Aunque la presión del gol le perseguía a Lionel Messi, después de que se diera a conocer que el argentino no tenía el lujo de fallar en este importante juego, ya que los fichajes de estrellas del fútbol no le garantizaban el éxito al PSG y su rendimiento pálido en la presente temporada demostraban que no se había adaptado al equipo, pues en 20 partidos solo ha anotado 7 goles.