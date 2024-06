Sufre familia inundación en su tejabán y se estropean sus pertenencias; piden apoyo de los saltillenses

Las lluvias de la tormenta tropical ‘Alberto’ hicieron estragos en la vivienda de José Jacinto y Juana Guadalupe, para quienes una lámina de metal y lonas de plástico no fueron suficiente techo en Saltillo .

De acuerdo a José, el personal municipal reiteró el riesgo de permanecer en la vivienda ante el aumento del cauce, mismo que no llegó hasta la vivienda de la familia potosina.

José Jacinto contó que las lonas con las que cubrió su vivienda un día previo a las lluvias, no fueron útiles del todo, pues estaban “quemadas” por lo que de cualquier manera se filtró el agua.

No solo muebles y paredes están mojadas, sino que José y Juana ahora también tienen empapados sus colchones, cobijas y ropa, tanto de ellos como de sus cuatro hijos.

‘SÍ ME SIENTO PRESIONADA’

Desde que la discapacidad visual de José Jacinto se agravó el año pasado, Juana Guadalupe tuvo que ingresar a trabajar a la industria, aunque lo que gana no alcanza para mucho.

“Sí me siento presionada porque tengo dos niños todavía que usan pañales, toman leche y sí me siento poco presionada porque, pues con lo que gano es nada más es para la comida o por los gastos de la escuela”.

“Los niños tienen ganas de galletas o cualquier cosita porque todas las semanas nos la pasamos comiendo sopa o frijoles, pero estamos muy agradecidos porque tenemos que comer”, contó Juana.

Agregó que se siente preocupada porque ve a su esposo “agüitado” por no poder trabajar, además de que el pasado jueves por la mañana tuvo que entrar a las 06:00 horas a trabajar a pesar de las fuertes lluvias. Sin embargo, no quiso faltar, pues el descuento de su salario afecta de manera importante su despensa.

En ese sentido, coincidieron en que agradecen la ayuda que puedan recibir de la ciudadanía, específicamente si se trata de alimentos o productos de despensa.

“La gente piensa que uno está aquí en la casa por gusto. Si por mí fuera yo me voy a trabajar, pero mi vista ya no me responde. Si la gente desea ayudarnos, que nos ayude con lo que gusten”, puntualizó Jacinto.