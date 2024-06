¡Adiós, ‘tía’! América anuncia la baja de Andrea Pereira

Una de las jugadoras emblema de los grandes años del América en la Liga MX Femenil dejó la institución. La defensa española, Andrea Pereira, no será más futbolista de las Aguilácticas, luego de anunciarse su baja del equipo.

La jugadora ibérica es el cuarto elemento que no disputará el Apertura 2024 con las azulcremas. Fueron dos años en los que Pereira estuvo dentro del equipo, donde conquistó el Clausura 2023 y se convirtió en titular con las emplumadas.

A través de sus redes sociales, Andrea escribió un mensaje de despedida para el equipo que le abrió las puertas en México, le otorgó un campeonato y finales importantes en el combinado azulcrema.

“Me dijeron cuando estaba a punto de volverme a Barcelona que no era buena para las despedidas y quizás tenían razón o quizás tan solo pensé que era un hasta luego, pero no, esto que vas a leer si va a ser una despedida. Solo quería agradecer a todas las compañeras con las que compartí vestuario en Coapa por darme la mejor bienvenida posible (aunque no os gustara mi chiste de presentación).

“A cada una de las jugadoras de estos últimos cuatro torneos y con cada una de las personas fuera del fútbol con las que he podido compartir un poquito de este maravilloso país al que convertí en hogar. A veces sentía muy lejos mi familia española pero a cada rato sabía que a mi lado estaba mi familia mexicana.

“Gracias, no es nada fácil para un cactus como yo. A la afición que siempre estuvo apoyándonos, gracias por tenernos paciencia y no juzgarnos. Cada torneo jugado hemos salido con el deseo de quererlo ganar, de eso no duden, apoyen a sus jugadoras”, aseguró la española.