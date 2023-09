En fin de semana patriota, mexicanos ‘la rompen’ en todo el mundo: Alexa Grasso defenderá su título, mientras Checo Pérez busca el podio en Singapur

Si bien, ya no es fin de semana, no podíamos dejar pasar la oportunidad de recordar el arranque de temporada de los Halcones de Saltillo , escuadra que también juega en la Liga TDP.

Necaxa vs Juárez , 17:00 h. Monterrey vs León , 19:00 h. América vs Guadalajara , 21:10 h.

Mazatlán vs Cruz Azul , 18:50 horas. Tijuana vs Toluca , 21:00 h.

También hoy, pero horas más temprano, jugará Necaxa vs las torreonenses de Santos Laguna a las 17:00 mientras que, seis minutos más tarde se dará inicio al encuentro entre Querétaro y Tigres.

La jornada se cierra el sábado al mediodía con el partido de Pumas vs Toluca.

ACTIVIDAD EN EL VIEJO CONTINENTE

La actividad de los mexicanos en Europa también se reanudará y con ello, los pasos a seguir de cada uno de los jugadores destacados. Entre ellos, Raúl Jiménez, quien vuelve después de convertirse en la estrella de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA anotando tres de los cinco goles ante Australia y Uzbekistán.

Sábado:

Fulham (Raúl Jiménez) vs Lutton, 8:00 h.

West Ham (Edson Álvarez) vs Manchester City, 8:00 h

Feyenoord (Santi Giménez) vs Heerenveen, 8:30 h.

Celta de Vigo vs Mallorca (Javier Aguirre DT), 10:30 h.

PSV (Hirving Lozano) vs NEC, 12:00 h.

Genoa (Johan Vásquez) vs Napoli, 12:45 h.

Barcelona vs Real Betis (Andrés Guardado), 13:00 h.

Domingo:

Villarreal vs Almería (César Montes), 8:15 h.

Sevilla vs Las Palmas (Julián Araujo), 10:30 h.

AEK (Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro) vs Olympiacos, 12:30 h.

Lunes:

Salernitana (Guillermo Ochoa) vs Torino, 10:30 h.

LA FIEBRE DE LA NFL

Después de una emocionante y llena de lesiones Semana 1 (donde Aaron Rodgers, QB de los Jets tuvo que bajarse de la Temporada recién iniciada) arrancó la Semana 2 con el Thursday Night entre los Eagles de Filadelfia (34) y los Vikings de Minnesota (28).

La NFL continuará el domingo con los enfrentamientos de:

A las 11:00 a. m.:

Bengals vs Ravens

Lions vs Seahawks

Texans vs Colts

Buccaneers vs Bears

Jaguars vs Chiefs

Falcons vs Packers

Bills vs Raiders

Titans vs Chargers