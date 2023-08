Fin de semana de campeones: se termina la Leagues Cup y el Mundial Femenino, pero, ¿qué más hay que ver?

Un día después -la madrugada del domingo- a las 4:00 a.m. llegará la histórica Final en la búsqueda de ambos conjuntos de quedarse con su primer título mundialista: Inglaterra vs España.

SE REANUDÓ LA LIGA MX

Después de la suspensión por la Leagues Cup, los clubes de fútbol mexicano regresaron al Torneo Apertura 2023. Este fin de semana los equipos que verán acción, son:

VIERNES:

León vs Mazatlán (5:00 p.m.)

Pumas vs Toluca (9:00 p.m.)

Puebla vs Atlético de San Luis (9:06 p.m.)

FC Juárez vs Guadalajara (9:10 p.m.)

DOMINGO:

Cruz Azul vs Santos (5:00 p.m.)

Querétaro vs Pachuca (7:06 p.m.)

Atlas vs América (7:10 p.m.)

Necaxa vs Tigres (9:10 p.m.)

MEXICANOS EN EL FÚTBOL EXTRANJERO

Premier League: Fulham de Raúl Jiménez sábado 8:00 a.m. vs Brentford

West Ham de Edson Álvarez domingo 9:30 a.m. vs Chelsea.

Serie A: Napoli de Chucky Lozano sábado 10:30 a.m. vs Frosinone.

Eredivisie: Feyenoord de Santi Giménez domingo 6:30 a.m. vs Sparta Rotterdam.

NÁSCAR

Daniel Suárez, el piloto regiomontano de automovilismo en Náscar, tendrá participación en la carrera Go Bowling en The Glen el domingo en punto de las 13:00 horas.