Brock Purdy quarterback de los 49ers es el primer novato en derrotar a Brady en su primera titularidad

Otros suplentes, i ncluido el ex MVP del Super Bowl Joe Flacco, entraron en acción en la semana 14 . Purdy se robó el espectáculo.

Después de su segundo pase de TD del juego, el padre de Purdy se secó las lágrimas de los ojos. Purdy, quien jugó cuatro temporadas en Iowa State antes de que los Niners lo seleccionaran con la selección número 262, tenía muchos familiares en las gradas.

“Es todo”, dijo sobre su apoyo. “Siendo la última elección, mi familia siempre ha sido la roca y la gente que me dice ‘eres lo suficientemente bueno’, especialmente mi papá. Hacer esto y tener este tipo de actuación con ellos aquí mirando, significa mucho para mí. Estoy agradecido.”

Los 49ers (9-4), líderes de la NFC Oeste, confían en Purdy para llevarlos al Super Bowl después de perder a Jimmy Garoppolo por una lesión en el pie. Trey Lance, quien abrió el año como titular de San Francisco, ya se fue de baja por la temporada con una fractura de tobillo el 18 de septiembre.

Los compañeros de equipo de Purdy confían en que puede hacer el trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Tras fracturarse su tobillo, Jimmy Garoppolo, quarterback de los 49ers, queda fuera de la temporada

“No me sorprende”, dijo el receptor de los Niners, Ray-Ray McCloud III. “Si observas a Brock cuando entró por primera vez en este edificio, desde que fue reclutado aquí, cuando practica incluso en la pretemporada, su personalidad simplemente se refleja en el campo sin lugar a dudas. Es un animal y le apasiona su oficio. Él te hará saber cómo hacerlo, pero no es arrogante. Tiene mucha confianza y como mariscal de campo eso es todo lo que necesitas”.