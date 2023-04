Mexicanos que no la pasaron muy bien en el Viejo Continente

No cabe duda que México cada vez suena más en Europa gracias a los talentos de fútbol que se cosechan en el país. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues, tan sólo este sábado Raúl Jiménez, Johan Vásquez y César Montes tuvieron un mal día en sus carreras.

Esta situación contrasta demasiado con las últimas seis alineaciones de los ocho compromisos previos, donde figuraba como titular; de este modo, ya son dos juegos en los que el también seleccionado del tricolor, no tiene actividad.

Para el mexicano Raúl Jiménez las cosas fueron totalmente diferentes, y es que, él ni siquiera fue considerado para el partido del Wolverhampton vs Chelsea, correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Ni siquiera para la banca.

La historia no fue muy diferente para el central Johan Vásquez, quien se quedó en el banco de suplentes durante el triunfo de su equipo, el Cremonese, en contra de la Sampdoria, pese a que había tenido actividad en los últimos cinco duelos, de los cuales, en cuatro había sido titular.

NO TODO ES OSCURIDAD

Por otro lado, hay mexicanos que, aunque en su propio país hayan sido abucheados (Guillermo Ochoa) con su equipo europeo la están pasando muy bien.

Ochoa evitó la derrota de Salernitana con una impecable actuación que, incluso, fue reconocida por sus propios oponentes: los jugadores del Inter.

En un partido increíblemente complicado, el mexicano jugó un papel importante para evitar lo que parecía ser una ruidosa caída.

Al terminar el duelo el viernes, el arquero regaló unas declaraciones a la cadena de televisión SkySport, donde compartió lo satisfactorio que fue haber sido reconocido doblemente: por su afición y los rivales.

“Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final”.