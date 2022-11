México tendrá que vencer a Argentina para mantenerse con vida en el Mundial de Qatar 2022

El partido de mañana cuenta con buenos ingredientes, por una parte, la obligación de los argentinos de ganar o por lo menos empatar para no ser eliminados y por ora parte, el empuje de los mexicanos por demostrar que no son “ easy, easy ”, como los calificó el guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez , el día que se llevó a cabo el sorteo del Mundial.

Este va a ser uno de los partidos más importantes de México en su historia debido a que tiene cuentan pendientes con la Albiceleste , a la que nunca ha vencido en un torneo oficial, no obstante de que en el Mundial de Sudáfrica los sudamericanos estuvieron cerca de ser eliminados por el Tri .

La otra duda que tiene el ‘Tata’ es saber quién va a ocupa la posición de ‘9’. Raúl Jiménez , quien jugó 20 minutos en el debut de la selección en Qatar 2022 , todavía está falto de ritmo, en tanto que Henry Martín no supo aprovechar las oportunidades frente a Polonia.

Siendo así que, para los mexicanos, este encuentro es una nueva oportunidad de medir sus fuerzas contra Argentina, que ya lo dejó fuera en los octavos de final de Alemania 2006, con un soberbio gol de Maxi Rodríguez en la prórroga, y en los de Sudáfrica 2010.

Así mismo, el peor revés que ha sufrido Martino al frente de Tri fue justamente a manos de sus compatriotas, con una aplastante derrota de 4-0 en septiembre del 2019. En aquel partido Lautaro Martínez anotó tres goles.

En dado caso que México no logre sumar puntos ante los argentinos, entonces se verá obligado a derrotar a Arabia Saudí en el último encuentro de la fase de grupos y esperar las combinaciones de resultados para mantenerse con vida y avanzar a la segunda ronda.

“Para conseguir un buen resultado con Argentina, lo primero es cambiar la mentalidad”, aseguró Andrés Guardado en una reciente entrevista con The Associated Press. “Las veces que los hemos enfrentado en el papel nos sentimos inferiores y en tu cabeza no debe existir eso, debemos convencernos de que dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa”, añadió.

En opinión de Pável Pardo este partido “es un nuevo reto para los jugadores y el técnico el poder revertir esa inercia”. “Es una nueva generación ahora y cada partido es diferente, pero la realidad es que siempre se nos complica jugar contra Argentina”, añadió. “La idea ahora es que México le haga un buen partido y tenga un buen resultado”.concluyó.