Qatar 2022: Ruggeri le advierte a Argentina que si no corren la pelota van a sufrir contra México

En una entrevista realizada por ESPN, Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 1986, hizo un análisis de la derrota contra Arabia Saudita y le advirtió a los jugadores de lo que podrían sufrir ante la Selección de México.

“La selección debe profundizar la concentración al más mínimo detalle. Si no nos ponemos las pilas de que hay que correr cuando no tenemos la pelota y meter un poco más, como nos metieron a nosotros en el primer partido, la vamos a pasar mal con México”, expresó la ex estrella de Argentina.

TE PUEDE INTERESAR: Qatar 2022: Breel Embolo, el naturalizado suizo que pidió perdón a Camerún su país de origen, tras anotar

Así mismo, señaló que lo que hay que cambiar es la actitud de los jugadores dentro de la cancha, ya que no hay tiempo para modificar la parte táctica puesto que una nueva derrota hundiría las aspiraciones de Argentina.

“Me parece una locura decir que hay que hacer cambios porque no hay tiempo”, comentó.

Concluyó mencionando que esta selección trajo hasta Qatar jugando de una manera que ilusionó a todos y que encantaba.