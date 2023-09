Guillermo Ochoa: de ídolo a ser el villano favorito en el Tri

El icónico guardameta Guillermo Ochoa, conocido como Memo, ha sido una figura emblemática en la portería de la Selección Mexicana durante años. Sin embargo, recientes desempeños en partidos clave plantean interrogantes sobre su continuidad como titular indiscutible.

En un partido que estuvo marcado por una actuación defensiva bastante cuestionable por parte del equipo mexicano, Memo Ochoa cometió un error crucial que le costó la victoria al Tri en su enfrentamiento contra Uzbekistán.

En los minutos de compensación, un tiro libre desde el costado izquierdo del área sorprendió a Ochoa, quien no pudo evitar que el balón ingresara en la portería.

Este error se suma a otro cometido en un partido anterior contra Australia, donde Ochoa optó por no salir a interceptar un centro que culminó en un gol para el equipo rival. Estas actuaciones han generado dudas en torno a la titularidad del experimentado portero en la Selección Mexicana.

El último partido de la Selección Mexicana contra Uzbekistán ha desencadenado una avalancha de críticas y comentarios en las redes sociales dirigidos hacia el portero Francisco Guillermo Ochoa, conocido como Memo. El motivo de esta reacción fue un grave error cometido por Ochoa durante el encuentro.

La jugada en cuestión involucró un cobro de tiro libre desde el sector izquierdo del área, realizado por el equipo uzbeko. El balón se dirigió hacia la portería de Memo Ochoa, quien fue sorprendido por la trayectoria del balón y no pudo evitar que este ingresara a su arco. Esta situación provocó la furia de la afición mexicana, que ahora ha apodado al arquero como “Memo OSOa” en referencia a su error.

‘OSOA’ Y OTRAS LINDURAS

Las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia Ochoa, cuestionando sus intervenciones en el partido y su papel como titular en la Selección Mexicana. Algunos de los comentarios expresados incluyen: “Ya no debería de jugar con la Selección Mexicana”; “Qué malo es Memo Osoa, por dignidad ya debería retirarse”; “Que ya se largue”; “Un uzbeko random entra solo y vacuna a Osoa, no me sorprende”; “Si Uzbekistán exhibe así a Memo Osoa, ya quiero ver lo que le hará Alemania”.

El descontento de la afición mexicana es palpable, y las críticas hacia Memo Ochoa han alcanzado un nivel considerable en las redes sociales. Este episodio plantea un desafío importante para el veterano portero, quien ahora enfrenta la presión de demostrar que aún tiene la capacidad de ser un portero confiable en la Selección Mexicana, a pesar de este desliz en el último amistoso.