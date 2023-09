Jermell Charlo está convencido de que Canelo Álvarez no es un rival de su altura

El peleador reconoció que Canelo es un “gran boxeador”, pero que aún así duda de sus habilidades para el deporte y de la capacidad que pueda tener para vencerlo:

“No me mal interpreten, Canelo es un gran boxeador. Ha derrotado a muchos campeones del mundo, pero nunca se ha enfrentado a un Charlo. Yo soy diferente, soy otra clase de campeón y se lo mostraré este sábado”.

Entretanto, Canelo mantuvo la compostura y subrayó que Charlo puede cuestionar todo lo que quiera sus habilidades:

“Estoy muy agradecido y me siento muy bien para esta pelea. Jermell tiene razón, no tiene nada que probar, pero en esta ocasión tengo algo que probarle a él. Nunca ha creído en mis cualidades, siempre ha dicho que no soy lo suficientemente bueno, así que ahora le daré la oportunidad de enseñarle cuáles son mis cualidades y me voy a divertir. Le vamos a enseñar a todos nuestras verdaderas cualidades”, sentenció el tapatío.