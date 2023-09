México va por la inauguración de la Copa del Mundo del 2026: FMF buscará convencer a la FIFA para tener el primer duelo del Mundial

México busca, a toda costa, ser la sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Sobre Estados Unidos y Canadá, el país azteca quiere tener el primer partido del Mundial, ganándole a las naciones con las que compartirá la justa.

“No lo sé (si habrá más partidos). En los temas que hemos hablado con la FIFA, sólo se ha tocado el tema de la inauguración, no les puede compartir la agenda, porque no la tengo”, comentó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Desde que se anunció que los tres países más importantes de Norteamérica albergarían esta justa, México alzó la mano para llevar a cabo este magno evento, en conjunto con EU y Canadá.

“Hay posibilidades, amplias no sé, no nos han dicho si son muchas o pocas, no tenemos el porcentaje”, mencionó el titular de la FMF.

Además de Sisniega, Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación, tuvo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para seguir adecuando la organización de la Copa del Mundo.

Se desconoce si México podrá tener más partidos en el torneo que se celebra en el 2026.

“Él está en un Comité de monitoreo de la Copa del Mundo, él es el representante de México. Es una reunión rutinaria que se lleva a cabo cada dos o tres meses, es una reunión normal o de rutina. No va por un objetivo específico, él es miembro de esa comisión y por eso participa”, explicó Sisniega.