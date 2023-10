Jorge Torres Nilo le dice adiós al futbol mexicano: el exjugador de Tigres, Atlas y Toluca, anuncia su retiro

Jorge Torres Nilo ya no seguirá más su carrera como futbolista. El exlateral de Tigres , a sus 35 años , anunció su retiro de las canchas luego de más de 15 años de carrera .

“Hoy que anuncio mi retiro del fútbol te agradezco a ti mi Dios todas tus bendiciones, gracias también @atlasfc por debutarme y ser los primeros que confiaron en mi, gracias. Gracias @clubtigres por adoptarme, conquistarme y enamorarme a partir de ahora tienen un nuevo fan, un tigre de corazón más. Gracias @tolucafc por confiar en el último estirón de mi carrera futbolística.

“Gracias @miseleccion por darme el honor de representarte en todos los torneos internacionales que participé. Gracias @ligabbvamx por darme el privilegio de jugar contigo 17 años pareciera que fue ayer. Y por último gracia a ustedes afición, sus críticas de todo tipo siempre me hicieron crecer, se que nunca fui el mejor jugador pero intenté serlo y estoy seguro Dios me permitió superar lo que mis limitaciones y condiciones me sugerían., gracias, bendiciones nos vemos pronto!!!”, fueron las palabras del mexicano.