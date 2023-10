Miguel Ponce anuncia su retiro tras no encontrar equipo luego de ser ‘cortado’ por Chivas

“Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado, ni mucho menos pero prácticamente ya es un hecho, estoy inactivo desde hace ocho-nueve meses y creo que para agarrar otro equipo va a ser difícil” , explicó el defensa.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo llena sus calles con acción deportiva en Maratón 2023

Ponce también detalló que sí tuvo propuestas para seguir con su carrera en México, sin embargo, afirmó que estas no le convenían por temas de salario.

“Hubo propuestas pero no eran mucho de mi agrado porque no me convenían mucho, venía el nacimiento de mi hijo; ya no tenía que pensar nada más en mí, sino en otras personas. La verdad muy agradecido por las propuestas pero decidí dejarlo y dedicarme de lleno a mí familia”, apuntó.