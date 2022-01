Juan Castillo, el cronista de oro

Fue en 1971 cuando inició la carrera de uno de los personajes más conocidos dentro del periodismo deportivo local, trayectoria que tras más de cinco décadas sigue vigente. Juan Castillo Borja ha sido testigo de la evolución del deporte local, de los medios de comunicación y del periodismo deportivo.

Comenzó como trabajador en los talleres de los periódicos en 1961, desempeñando esa labor durante una década. Fue parte del equipo fundador del periódico El Independiente, donde recibió su primera oportunidad dentro del periodismo deportivo local. Sin embargo, siguió desempañando su labor en talleres... Teniendo dos trabajos al mismo tiempo.

“No estudié la carrera de Comunicación, porque en mis tiempos no estaba esa carrera en las escuelas de aquí. Pero siempre he sido muy apasionado de los deportes, todo lo he aprendido sobre la marcha y se me han presentado las oportunidades”, comentó el periodista.

Gracias a un llamado de Armando Fuentes Aguirre, fue como ingresó al naciente medio impreso llamado VANGUARDIA... A tres días de lanzar la primera edición. Fue el primer director de la sección deportiva de VANGUARDIA, y formó parte del equipo que fundó dicho medio el 4 de octubre de 1975.

Además de los medios antes mencionados, la trayectoria de Borja ha pasado por El Sol del Norte, Canal 7 (televisión), RCG (televisión), La Revolución (radio), La Poderosa (radio), e incluso ha creado medios impresos como La Nuez y El Deportivo (medio que continúa vigente).

A través de los 50 años de trayectoria, ha cubierto momentos épicos dentro del deporte coahuilense como los tres campeonatos de los Saraperos de Saltillo o los campeonatos de los Lobos de la UAdeC, pero para el periodista todas sus notas tienen el mismo valor.

“De todo lo que me ha tocado, me quedo con que hice lo que me gusta. Siempre cerca de los deportes, con todos los momentos que he plasmado a través de los medios. He coleccionado mis notas, todas tienen un gran significado y tienen la misma importancia”

Castillo mencionó que el periodismo actual es mucho más digerible, es más ligero para el lector. Agregó que nunca podría decirles adiós a los medios y al periodismo deportivo, por lo que aseguró que sus crónicas seguirán hasta donde la vida se lo permita.