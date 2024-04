A casi 4 años de etiquetado frontal, en Coahuila siguen en aumento casos de obesidad

Pese a que están por cumplirse cuatro años del etiquetado frontal en alimentos para combatir la obesidad, en Coahuila se han disparado en los últimos años los trastornos como obesidad y sobrepeso. Especialistas consideran que la estrategia no está enfocada en una solución efectiva.

En octubre de 2020 se implementó la NOM 051, que obliga a colocar en la parte frontal de alimentos un etiquetado claro con información de los nutrimentos críticos e ingredientes que contiene el producto que representan un riesgo para la salud al consumirse en exceso. El etiquetado se integra por cinco sellos de advertencia sobre calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio.

Estas etiquetas se colocan en la parte frontal del empaque en letras blancas, con un fondo en color negro para que resalten. El objetivo de esta reforma impulsada por los legisladores de México era que los mexicanos mejoren su alimentación y puedan mantener el peso en un estándar saludable.

Pese a la estrategia impulsada, los índices de obesidad no han disminuido en Coahuila, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, que consigna que en los últimos años, los casos continúan en ascenso.

Por ejemplo, en 2020, cuando se implementó el etiquetado frontal, Coahuila registró oficialmente 8 mil 14 casos nuevos de obesidad detectados en clínicas y hospitales.

Al año siguiente, en 2021, la cifra se disparó a 13,656 casos, es decir, un incremento de 70 por ciento, mientras que en 2022 se registraron 24 mil 792 casos, es decir, 11 mil 136 casos más respecto al año inmediato anterior.

Por otro lado, 2023 cerró el año con 20 mil 761 casos de obesidad en la entidad coahuilense, es decir, una disminución de 4 mil 31 casos respecto al año anterior. En lo que va de 2024 (hasta la semana 15 del año), se registran 5 mil 161 casos detectados, una cifra similar a la del mismo periodo en 2023.

‘ESTRATEGIA NO SE ENFOCÓ EN SOLUCIÓN’

El especialista Ramsés Rodríguez indicó que el etiquetado frontal fue parte de una política pública para atacar la obesidad, sin embargo considera que no está enfocada en la solución, por lo que se convierte en tips de alimentación.

Reconoce que esta iniciativa generó expectativas y sí tuvo impacto en la disminución del consumo de alimentos no saludables, pero sólo en un periodo de seis meses.

“Después de ese tiempo la mente ya no le da valor. Siguen con su estilo de vida, su forma de vida, por eso el problema del sobrepeso y obesidad sigue incrementándose indistintamente de las políticas públicas que está haciendo el gobierno, porque al final del día los refuerzos que hace el gobierno no van enfocados a la solución, sino como dar un tip y no tienen un impacto real en la población”, señaló.

En 2020, Fiorella Espinosa, oficial de Nutrición de la Unicef, señaló que en su artículo “El nuevo etiquetado mexicanos para niñas, niños y adolescentes” que la implementación de medidas regulatorias busca modificar los entornos para que sean más saludables. Y una forma de entender mejor este tema es abordar la problemática desde un enfoque de derechos: todas las personas tenemos derecho a estar adecuadamente informadas.