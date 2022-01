Julio César Chávez Jr provoca al Canelo Álvarez... ‘le bajé varias morras y me tiene coraje’ (video)

La rivalidad que existe entre el hijo de la Leyenda del boxeo, Julio César Chávez, Chávez Jr. y Saúl ‘Canelo’ Álvarez parece no terminar, pues en una transmisión en vivo dijo que el boxeador tapatío le ‘trae coraje’ por bajarle a ‘varias morritas’.

Chávez Jr dijo que el era el más guapo de los boxeadores mexicanos y le ‘a bajado la novia’ al Canelo.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”, mencionó el ya polémico Chávez Jr. para sus miles de seguidores.