Las bases más grandes permitirán más robos en Grandes Ligas

Jay Cohen de Associated Press entrevistó, en Peoria, Arizona, al tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, quien le dijo que: “Percibió la diferencia de inmediato, estas bases no cabe duda que no solo son más grandes, sino que también se sienten diferentes. Señaló el astro dominicano y 2 veces ganador del Guante de Oro. Quien agregó” se ven mejor. Es cuestión de seguir probándolas, pisarlas y acostumbrarse. Pero no hay duda que son distintas”.

Las bases ahora son más grandes, han pasado de 38.1 centímetros a 45.72 centímetros, forman parte de una serie de cambios que el beisbol de las Grandes Ligas ha concebido para inyectarle más acción al juego, con el fin de hacerlo más atractivo.

Las nuevas reglas fueron aprobadas en septiembre pasado, por el comité de competencia, integrado por 11 personas y 4 jugadores en el panel, que apoyaron las bases más grandes y votaron en contra del uso de un reloj de lanzamiento y sobre las formaciones especiales defensivas. Fue cuando el mánager de Medias Rojas, Alex Cora bromeó al decir: “Las bases parecen una caja de Pizza”.

Con las nuevas bases acortaron en 11.40 centímetros la distancia entre las bases. La distancia entre la tercera base y del plato a primera base se redujo por 7.62 centímetros.

LOS LANZADORES DEBERÁN REVIRAR MÁS RÁPIDO

Junto con las nuevas restricciones en lo que MLB llama acciones que demoran (los lanzamientos del pitcher a la primera base o salirse de la lomita), es más importante que nunca que los lanzadores tiren rápido al plato y que los receptores con fuertes brazos se mantengan alerta con los corredores. “Yo creo que el intento de robo aumentará un poco”, comentó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los equipos de las Grandes Ligas totalizaron 2,486 robos en 3,297 intentos el año pasado, por encima de los 2,214 robos y 2,926 intentos de 2021, pero mucho menos que los 3.229 robos y 4.365 intentos de hace una década en 2012.

En las pruebas que se realizaron las menores, 2 ligas de Triple A utilizaron las bases más grandes durante la mitad de la temporada de 2021. Una experimentó un aumento del 2.2 por ciento en robos exitosos y la otra registra un repunte del 0.7 por ciento.

La temporada de 2012, cuando Mike Trout fue líder en las mayores con 49 bases robadas, fue la última vez que en Ligas Mayores se excedieron los 3,000 robos y 4,000 intentos.

MEJORARÁ DEFENSIVA DE LOS INICIALISTAS

Por supuesto, también le permite a los mejores primeras bases defensivos de las mayores oportunidad de poder mantener a raya a los corredores, dijo el inicialista de los Diamondbacks, Christian Walker, quien ganó su primer Guante de Oro el año pasado.

Y comentó: “Creo que podría ayudar. Me dará más o menos una pulgada de alcance en un lanzamiento que pueda sacarme de la base”, Además confía que el cambio ayude a reducir las lesiones. Durante el período de prueba de las bases más grandes en las menores, se registró una reducción del 13 por ciento de lesiones cerca de las bases”, entre 2021 y 2022.

Hay más espacio para que los primeras bases eviten que los pisen, o para que retiren el brazo a tiempo para evitar el impacto de un corredor a toda marcha.

También debería ayudar a evitar las colisiones en todo el diamante, dijo el primera base de los Cachorros Eric Hosmer, 4 veces ganador del Guante de Oro.