Novak Djokovic espera que su lesión no sea nada seria

En plena semifinal del ATP de Adelaida, Novak Djokovic mostró evidencias de sufrir problemas musculares en la pierna izquierda. Y se encendieron las alarmas de cara al Abierto de Australia.

Aun así, el serbio pudo con Daniil Medvedev, se metió en la definición de Adelaida y luego dio detalles de sus cuestiones físicas.

“Afortunadamente no ha sido nada serio. De haberlo sido, no hubiese podido continuar. Simplemente he solicitado un tiempo médico, he tomado algunos antiinflamatorios y todo se ha normalizado al cabo de unos games”, dijo Djokovic tras el triunfo. “He tratado de mantener el impulso y no permitirle que rompiera mi servicio. Creo que eso ha sido la clave”, amplió.