¿Qué ver este fin semana? Con el Sarape y los guantes bien puestos e imperdibles Clásicos en Liga MX

- Toluca vs FC Juárez a las 12:00 horas, en el Nemesio Diez. - Santos vs Querétaro a las 19:05 horas, en el Estadio Corona.

- Pachuca vs Atlético de San Luis a las 17:00 h, en el Estadio Hidalgo. - Guadalajara vs Cruz Azul. -Clásico Capitalino.

- Mazatlán FC vs Rayados de Monterrey a las 19:00 h, en El Kraken. - Necaxa vs Atlas a las 19:05 h, en el Estadio Victoria. - Tijuana vs León, a las 21:15 h, en el Estadio Caliente.

El primero, correspondiente a la Jornada 30 de la Eredivisie, se llevará a cabo en punto de las 6:30 a. m. en el Estadio Philips con Gutiérrez como local.

En tanto, el más importante será unas horas más tarde cuando los tres mexicanos participen en la disputa Final por levantar la Copa de Holanda con sus respectivos conjuntos, a las 10:00 h en el Estadio Feijenoord en Róterdam.

Viernes:

-RCD Espanyol (César Montes) vs Cádiz a las 13:00 horas en LaLiga.

Sábado:

-Osasuna vs Betis (Andrés Guardado) a las 6:00 h en LaLiga.

-Salernitana (Memo Ochoa) vs Sassuolo a las 7:00 h en Jornada de la Serie A.

Domingo

-Feyenoord (Santiago Giménez) vs Utrecht a las 8:45 horas en la Jornada 30 de la Eredivisie.

-Charleroi vs KRC Genk (Gerardo Arteaga) a las 10:30 horas en la Belgian Pro League.

-Olympiacos vs AEK (Orbelin Pineda) a las 12:00 horas en la Super Liga de Grecia.

-Juventus vs Napoli (Hirving Lozano) a las 12:45 en la Serie A.