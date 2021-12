¿Quién es Marcelo Flores?, la estrella del Arsenal convocado por el TRI contra Chile

“Es bueno tener tres opciones. He elegido México porque es donde es originaria la mayor parte de la familia de mi padre y quiero que se sientan orgullosos. Siento que México es uno de los mejores países para representar en futbol. Me recibieron muy bien, todos son buenos amigos, me tratan muy bien y me gusta jugar para México”, expresó en plática con Francisco Gabriel de Anda para ESPN.

Flores, quien ya entrenó con el primer equipo del Arsenal, sueña con debutar en la Premier League y consolidarse como una figura de la plantilla londinense.

(Con información de ESPN)