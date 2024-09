Sustos que dan gusto: saltillense habla de su Premio Ariel por película de terror

Para Coahuila es un orgullo este Ariel, el mayor galardón al cine en México. ¿Cómo ves este logro dentro de tu carrera en esta industria?

Para mí significa bastante. Es una etapa muy bonita que comenzó hace cuatro años cuando empecé con mi carrera y creo que eso me motiva todavía más a seguir trabajando en lo que me gusta. Quiero decirle a la gente que si se quiere cambiar de carrera lo haga, yo lo hice en su momento y da miedo el cambio, pero creo que la vida es demasiado corta para no hacer lo que a uno le gusta.

Toda la gente que tiene sueños medio raros, carreras que no son tan bien conocidas o con poca proyección en México, háganlo, pues estamos en pañales todavía en este ámbito del cine; pero creo que poco a poco hay bastantes cineastas, directores, productores, de fotografía, todo el staff.

Que se batalla, sí. Pero hay que mantenerse positivos siempre y todo sale.