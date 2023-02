‘Quiero ser el mejor’, dice Jalen Hurts previo al Super Bowl de la NFL

PHOENIX.- Jalen Hurts, quarterback de los Eagles de Filadelfia que chocarán ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl LVII, afirmó que no se pone límites, sólo se fija en ser el mejor.

“Nunca me he puesto un límite. Cuando se trata de competir siempre me digo a mí mismo que quiero ser el mejor. Hoy el viaje no ha terminado, lo que sea que haya hecho quedó atrás porque sé que aún tengo algo por hacer”, aseveró Hurts, en conferencia de prensa.

El quarterback comandará a la ofensiva de Filadelfia el próximo domingo. El duelo se realizará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.