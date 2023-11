¡Robo en el Azteca!... prensa hondureña arremete contra la Selección Mexicana y la Concacaf por arbitraje (video)

“Celebre. Si a usted le gusta ganar así, es válido. Yo estoy dando mi opinión”, le dijo el directivo a un periodista mexicano en zona mixta.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sucedió el milagro! México SÍ va a la Copa América

“Hay formas, si yo vengo acá y me meten tres goles, aplaudo y me voy a mi casa, es el fútbol. Pero que venga un árbitro y decida dar nueve minutos está bien pero si ya van once minutos por qué se sigue jugando”, enfatizó sobre el excesivo tiempo de adición una vez cumplidos los 90 minutos reglamentarios.

Pero no sólo los jugadores y cuerpo técnico terminaron molestos con esta situación, sino también la prensa centroamericana, más específicamente el Diario Diez, uno de los más reconocidos de Honduras, que tras el desenlace en el Coloso de Santa Úrsula realizó varias polémicas publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter).

La publicación hondureña atribuyó la dura derrota de la ‘H’ contra el Tri en la capital mexicana a las decisiones del árbitro salvadoreño Ivan Barton, y lo señaló en una muy clara indirecta a la Concacaf para reflejar su sentir al término del histórico encuentro.