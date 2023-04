Saraperos de Saltillo carbura motores

“Yo trabajo beisbol profesional desde hace 44 años, con el respaldo de las Grandes Ligas donde he sido coach de banca con los Nacionales de Washington, trabajé dos años en Corea con los Tigres de Kia, en las Ligas Menores, mánager, coach, instructor, coordinador, más o menos 20 años de scout de avanzada en Grandes Ligas en 8 o 9 equipos diferentes, una experiencia muy importante”, fue parte del historial que comentó a su arribo el norteamericano, demostrando que, bajo el guante, tiene más que experiencia.

Pero una tripulación no puede funcionar sin su capitán: Mark Weidemaier, experto en dirigir equipos de Estados Unidos y Corea, quien será el mánager que le devolverá la chispa al Dragón del Norte.

Eliminados juegos atrás desde su caída ante los Diablos Rojos del México, la novena saltillense no tuvo la mejor campaña (52 pérdidas, 38 victorias), por lo que esperan que este 2023 sea no solo un “borrón y cuenta nueva”, sino el camino a la esperanza de volver a ser campeones.

El final de la Temporada 2022 para los Saraperos de Saltillo fue un reflejo de lo tormentosa que resultó la campaña para la Nave Verde. Hilando nueve derrotas, el Dragón del Norte no fundió el poder de los Acereros de Monclova, quienes les apagaron la flama y los mandaron a la congeladora.

EL ROSTER

PITCHERS

Linder Castro; Anibal Cervantes; Irwin Delgado; Randy Gálvez; Yapson Gómez; Orlando González; Brandon Gutiérrez; Iván Izaguirre; Chris Mazza; Jenrry Mejía; Mario Meza; Ariel Miranda; Miguel Peña; Tomas Solís; Kenneth Sigman y Iván Zavala.

CATCHERS

Hans Wilson; Edgar Cabral y Germán Duarte.

INFIELDERS

José M. Fernández; Edwin García; Marco López; Luis C. Martínez; Missael Rivera; Ricardo Serrano; Henry Urrutia y Michael Wing.

OUTFIELDERS

Jesús Arredondo; Christian Morales; Rainel Rosario; Mallex Smith y Fernando Villegas.

CUERPO TÉCNICO

Mark Weidemaier (mánager); Mario Mendoza (C. B.); Fernando Elizondo (Coach); Carmelo Martínez (Bateo); Héctor Mercado (Pitcheo); Ricardo Solís (Bullpen); Noé Muñoz (C. 1B); Luis C. Martínez (3B); Leonardo Mendoza (Analista); Javier Morales (Bat Boy); Heriberto Aguilar (Bat Boy); Antonio Romero (Bat Boy); Fharid Moreno (FT); Marcos Soto (Trainer); Marcos Sulvaran (Trainer) y Luis Atwell (Fuerza).

LOS NÚMEROS DEL SARAPE EN 2022:

38 victorias

52 derrotas

.422 porcentaje

24.0 juegos de ventaja

CURIOSIDAD

Han retirado 12 números en su historia, estos son: 1, 5, 7, 12, 15, 17, 21, 23, 28, 30, 34 y 44.