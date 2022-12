Que le quede claro a los medios de comunicación en Europa: Al futbolista mexicano no le da miedo dar el salto al viejo continente, no teme ir a competir con los mejores, porque ese es su sueño. Le ilusiona ir, porque es el objetivo cuando comienza la carrera de cada uno.

Que le pregunten a César Montes, a su llegada a España, si “¿da miedo o vértigo dar el salto a Europa, después de tantos años en Monterrey?”, sólo deja en evidencia que en aquellos lugares ven a nuestros jugadores muy pequeñitos; tanto, que por eso cuestionan su calidad para ir a pelearle a los del Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, entre otros.

Me extraña que venga esta clase de preguntas, cuando lo que más ha mostrado el futbolista mexicano es valentía en las canchas. Tengo muchos ejemplos, como los de Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

Más recientes, “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Diego Lainez.

Una cosa es tener pánico y otra la calidad del jugador, son términos muy distintos. Ahí sí, en el tema calidad, estoy de acuerdo en que hemos quedado a deber, porque muchos no han estado a la altura, sus condiciones no dan para la alta competencia, y me vienen a la mente José Juan Macías, Alan Pulido, “Kikín” Fonseca, “Gullit” Peña y Oswaldo Alanís.

El futbolista mexicano no tiene temor por salir al extranjero. Se queda en el país por comodidad, porque aquí gana —en general— bien y no tiene necesidad de moverse; prefiere rolar por la República Mexicana.

Muy bien la respuesta de César Montes a la periodista, cuando llegó a Barcelona para enrolarse con el Espanyol: “No, miedo no. La verdad es que lo encaro con mucha ilusión; miedo, no. Es jugar al futbol, al final de cuentas, y es lo que sé hacer desde pequeño”, y agregó, en otro cuestionamiento, que “la verdad, vengo a competir por un puesto.

Primeramente, quiero conocer a mis compañeros y ya veremos la ilusión del técnico hacia mí”. Que le vaya bien a Montes, por algo lo llevaron a una Liga Top del planeta. Que su calidad ayude al equipo a salir de puestos de descenso.