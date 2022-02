‘Vacas flacas’ en Liga Europa

Mientras el técnico de Barcelona asegura que le da coraje no estar en Champions, en el Napoli sigue sin dar el estirón, ambos pelean un pase a octavos

BARCELONA.- La última vez que al Barcelona le tocó jugar en la segunda categoría de las copas europeas, Xavi Hernández fue uno de los jugadores en el campo.

Eso fue hace casi dos décadas.

Los azulgranas comparecerán en la Liga Europa al recibir al Napoli, en el duelo de ida de una de las ocho repescas para acceder a los octavos de final.

Se trata de la primera vez desde 2003-04 que el Barza no concursa en la fase de eliminación de la Liga de Campeones, un torneo que ha conquistado cinco veces.

“Da rabia no estar en la Champions League y coraje no escuchar el himno, pero no hemos competido ni hemos hecho el trabajo”, dijo Xavi.

El Barcelona no sobrevivió la fase de grupos en una temporada marcada por los coletazos de una crisis financiera que provocó la salida de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. La última vez que se perdieron la Champions, los azulgranas fueron eliminados por el Celtic de Glasgow en los octavos de final de la entonces Copa UEFA en 2004.

Xavi pidió no despreciar la Europa League al afirmar que es un título que nunca han ganado y que también puede servirles para garantizar la presencia en la próxima Champions.

“La Europa League no es la tercera división. Es una gran competición. No la mejor, pero sí buena. Los últimos campeones son Sevilla, Villarreal”, destacó.

Echará de menos en el Camp Nou al delantero Memphis Depay por una lesión y probablemente no pueda contar con el central uruguayo Ronald Araújo debido a problemas musculares.

Napoli también acusa varias bajas por culpa de lesiones, sobresaliendo la del atacante mexicano Hirving Lozano.

La estadística no está de parte de los visitantes. El Napoli ha salido derrotado de sus últimos cuatro partidos a domicilio en las eliminatorias de competiciones europeas. Eso sí, los napolitanos buscarán redimirse de la eliminación de Liga de Campeones 2019-20, precisamente ante el Barcelona.

Los partidos de vuelta serán la próxima semana.