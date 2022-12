Ya en la zona mixta, tras conseguir el boleto a semis, Messi admitió las razones por las que hizo el gesto al estratega van Gaal: “Estaba con bronca porque en la previa, un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y las batallas que tiene a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte el respeto como faltó el respeto. No tenía por qué ser así, no tenía sentido. Sentí que le había faltado el respeto a la Selección Argentina. No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”.

La Pulga no se detuvo ahí, sino que también habló sobre la forma de jugar del estratega: “Van Gaal cree que inventó el fútbol y jugó al pelotazo”.

Emiliano Martínez, guardameta argentino, confesó una breve charla que tuvo con Messi el día previo al partido:

“Le dije a Leo: ‘Che, te están boqueando de más’, Me contestó: ‘Sí, mañana clavo dos’. Clavó el penal, la asistencia y el otro penal. Hizo todavía más. Cumplió”.

