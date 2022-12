El partido entre Países Bajos y Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, estuvo envuelto en polémica desde la definición de los rivales. Pero también hubo muestras de respeto y admiración entre jugadores, como lo hecho por el mediocampista naranja Marten de Roon.

Con el estratega neerlandés Louis van Gaal haciendo declaraciones que enfurecieron a Lionel Messi y compañía previo al cotejo, los ánimos continuaron encendidos durante el encuentro con un par de enfrentamientos más allá de lo deportivo.

Y es que van Gaal menospreció a Messi en las fases finales, lo que no fue del agrado de “La Pulga”. “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, dijo el albiceleste tras el triunfo en penales ante la “Naranja Mecánica”.

