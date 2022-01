Bajas ante el IMSS, por obras temporales

La mayor proporción de las bajas que se registran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se originan por los trabajos en obras temporales, correspondiente a los cierres y las ventas dentro de la temporada. ManpowerGroup presentó algunos hallazgos respecto al comportamiento cíclico en materia de empleo formal.

De acuerdo con datos del IMSS, los sectores que más usan el empleo eventual son: Transformación, con 690 mil plazas de este tipo; Construcción, con 586 mil; Servicios, con 398 mil, Comercio, con 326 mil y Eventuales del Campo, con 272 mil.

Históricamente, en el mes de diciembre se reportan usualmente más de 300 mil bajas, al igual que en junio, cuando ascienden a aproximadamente 15 mil bajas, algunas relacionadas con los cierres de ciclos escolares y fin de la temporada navideña en manufactura, comercio y servicios.

El Director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez, subrayó que las bajas de trabajadores ante el IMSS no es una práctica generada por el outsourcing, como se señalaba previo a la prohibición de la subcontratación de personal, en la reforma establecida en 2021.

“Es indispensable combatir las malas prácticas. No permitir que se hagan cortes de antigüedad, es decir, que se use el esquema de trabajo eventual o temporal para que el empleado no genere antigüedad. También hay que evitar la evasión y elusión de responsabilidades patronales impidiendo que se contrate al trabajador a través de esquemas que simulan relaciones laborales como trabajadores independientes”, destacó el directivo.