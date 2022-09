Ciudad de México. Durante los primeros siete meses del año, el conjunto de bancos que opera en el país obtuvo una utilidad sin precedente de 130 mil millones de pesos, en un entorno de presiones inflacionarias y alza en las tasas de interés que ha sido resentido por familias y empresas, según revelan cifras oficiales.

Las utilidades obtenidas de enero a julio son las más altas para un periodo similar desde que hay registros, y superan en 35.9 por ciento los 95 mil 609 millones de pesos reportados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el mismo lapso de 2021. Este incremento es en términos nominales, es decir, sin considerar la inflación del periodo.

Esta cifra está influida por la liberación de parte de las reservas contra riesgo de impago que los bancos constituyeron a lo largo de 2020, con el objetivo de aminorar los estragos en la cartera por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia, entre ellas la prórroga en el cobro de mensualidades de créditos sin que se generaran intereses moratorios.

Estas reservas fueron creadas con cargo al capital de los bancos, por lo que sin considerarlas, el resultado, como lo indica la CNBV, habría sido una utilidad de 113 mil millones de pesos durante el periodo de referencia.

De acuerdo con la información oficial, los seis bancos considerados de importancia sistémica –en caso de quiebra ponen en riesgo la estabilidad del sistema– son BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank, que concentran 75.1 por ciento de las utilidades generadas, con una cifra que asciende a 97 mil 285 millones de pesos.

En este sentido, BBVA México, el banco de mayor presencia en el país, reportó un resultado de 41 mil 59 millones de pesos, lo que representó un incremento de 43.6 por ciento comparado con el mismo periodo del año previo.

En el caso de Banorte, el monto fue de 19 mil 664 millones de pesos, alza de 33 por ciento en el lapso de referencia; en Santander, fue de 14 mil 19 millones, incremento de 45 por ciento, y en Citibanamex, la cifra llegó a 10 mil 81 millones, una disminución de 15.3 por ciento.

Por su parte, HSBC reportó utilidades por 5 mil 193 millones de pesos, alza de 17.1 por ciento, y en Scotiabank el monto se situó en 7 mil 269 millones, incremento de 12 por ciento.

Jorge Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, precisó que los resultados con o sin reservas hablan de un sistema bancario que no está en riesgo de crisis y que se ha beneficiado con el incremento en las tasas de interés.

“Hay que aclarar que los bancos no se han recuperado, porque realmente ellos no estuvieron en crisis, más bien no les afectó y han salido bien librados, siguen recuperando la baja que hubo en la demanda de crédito aunque todavía les falta camino por recorrer todo dependerá de la situación del país, pero el sistema bancario hasta el momento no tiene riesgo de crisis”, dijo el especialista en entrevista.

Y aunque la tendencia marca mayores utilidades, ocho bancos reportaron pérdidas entre enero y julio de este año: Credit Suisse, con 15 millones de pesos; Bankaool, 10 millones de pesos; ABC Capital, 283 millones; Banco Covalto, 120 millones; Deutsche Bank, 17 millones; Forjadores, 39 millones; Dondé Banco, 19 millones, y PagaTodo, con 43 millones de pesos.

Con información de La Jornada

