La disciplina y trabajo en equipo como parte fundamental del éxito: entrevista con Lucía Loyo

Ha pasado una semana desde que se dio a conocer que ella forma parte de 200 mujeres líderes globales, la pregunta inmediata es ¿cómo le haces para coordinarte? Sin duda responde que es gracias a su pareja, y esta palabra la recalca, porque dice: es así como vivimos y trabajos, en pareja, a la par. No es que él me ayude con los niños, somos un equipo. No es que yo le ayude con mi salario, somos un equipo.

Estudié en Liceo Alberto del Canto que era una escuela muy estricta y eso fue lo que me ayudó mucho para crearme una disciplina de estudio. Gracias a la directora, la profesora Nora Lagarda, que me otorgó una beca para cursar la preparatoria fue que pude terminar en esa escuela.

Sí, pero es importante decir que todo esto no lo podría hacer si no tuviera una pareja. Mi marido ha sido clave en que yo pueda lograr todas esas cosas, Y quiero enfatizar en la palabra pareja, porque tienes que estar a la par.

Sí, justo esta parte de la pareja viene de ahí. Quieres estar a la par. No es que él me ayude con los niños, no es que tú le ayudes con tu salario, no. Es que los dos están construyendo juntos y los dos están al mismo nivel.