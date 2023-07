De los maquillajes de venta en México, ¿cuál es el peor?, según Profeco

En México, la producción de cosméticos, perfumes y artículos de tocador registró en 2021 un valor de 47 mil 340 millones de pesos, lo que muestra un crecimiento de más 1 mil millones de pesos con respecto al año anterior.

En el período representado en el gráfico, la producción mexicana de este tipo de productos alcanzó su punto más alto en 2016, con cerca de 50 mil millones de pesos, así lo informó Statista.

Mientras que Mordor Intelligence señala el mercado de belleza y cuidado personal de México crecerá cerca del 9.42 por ciento durante el período de pronóstico (2020 – 2025).

El mercado de belleza y cuidado personal de México ofrece una gama de productos para el cuidado facial, cuidado de los labios, cuidado del cuerpo, cuidado de los pies y cuidado de las manos. La otra categoría incluye productos como uñas, productos para el cuidado de las manos.

Canales de distribución que incluyen tiendas minoristas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, farmacias/droguerías, canales minoristas en línea y otros.

Además, el mercado cubre categorías de productos masivos y premium.

Hasta 2022, se reportó que la industria mexicana de cosméticos se encontraba liderada por marcas como Mary Kay, L’Oreal y Natura & Co.

La creciente demanda en la industria de la belleza ha hecho que emprendedores mexicanos apuesten por lanzar productos en este ramo, sin embargo, no siempre se hace de la mejor forma y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el ente regulador que se encarga de dar a conocer los fallos en los que algunas marcas incurren, pues en ocasiones no cumplen con lo que prometen.

En este caso, las consumidoras esperan que los productos de belleza tengan los atributos publicitados, como eliminar el brillo de la piel, cubrir manchas o disimular los poros abiertos, que sea fácil de aplicar y sea de larga duración.

Ante ello, la Profeco realizó un estudio de calidad en diversas marcas de cosméticos que se venden en México y estos fueron los resultados:

Contienen menos de lo que declaran:



Saniye con hasta 52.7 por ciento menos, im Natural con hasta 30.6 por ciento menos, Italia Deluxe con hasta 21 por ciento menos, Bella con hasta 17.7 por ciento menos, L.o.c.k.n’tap con hasta 10.3 por ciento menos de lo mencionado en su etiquetado.

No comprueban sus leyendas:

ZAN ZUSI con “Efecto continuo hidratante”, Renova con “Cobertura perfecta”, byapple con “Deja respirar tu piel y obtén una amplia cobertura” e im Natural con “Fórmula que no reseca ni tapa los poros de la piel”.

Bella con “Polvo compacto hipoalergénico”, “Polvo de arroz vitaminado”, “Con vitamina E”, “Polvo de arroz orgánico” y “El polvo Bella de arroz absorbe el exceso de grasa de la piel, forma una capa invisible que oculta el brillo, reduce el enrojecimiento y cubre imperfecciones”, Natura con “Textura ultrafina que permite la construcción de cobertura personalizable, otorga alta fijación y larga duración” y Bissú con “Ayuda a controlar el exceso de grasa del rostro” y “Larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”.

No cumplen con el etiquetado:

Amuse, Beauty Creations, L.A. Girl e Italia Deluxe, puesto que la denominación de los productos no aparece en español, no ostentan identificación del responsable del producto y toda su información está en inglés, además la marca Hema no ostenta sus ingredientes y no muestra país de origen en español, finalmente 3INA, ya que no muestra el país de origen en español.

¿Cuál es el peor maquillaje mexicano, según Profeco?

El polvo compacto de la marca Bella fue el maquillaje mexicano que obtuvo la peor calificación en las pruebas de Profeco, puesto que no cumplió con algunos de los atributos que se esperan de este tipo de productos.

De acuerdo con la evaluación del panel de consumidoras, estas fueron sus calificaciones:

Buena adherencia a la piel durante la aplicación: ni de acuerdo ni en desacuerdo

Da luminosidad: ni de acuerdo ni en desacuerdo

Elimina el brillo de la piel: poco de acuerdo

Cubre imperfecciones: de acuerdo

Fácil de aplicar: de acuerdo

Ligero al aplicarlo: de acuerdo

Otros de los puntos negativos que recalcó la Profeco sobre el maquillaje de Bella fue que contiene hasta 17 por ciento menos producto del que promete en su etiqueta, además de que no comprueba ser hipoalergénico ni contener vitaminas.

Con información de medios