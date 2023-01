Los asaltos en carreteras en contra del transporte de carga en el país aumentaron un 35 por ciento, señaló el delegado en Saltillo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Juan Manuel Ramos, quien demandó una mayor vigilancia por parte de la Guardia Nacional.

En el tema de inseguridad en las carreteras les preocupa estados como Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Zacatecas, aunque las vías más inseguras son la México-Veracruz y la Querétaro-Puebla.

En el caso de Coahuila dijo que es un estado seguro, sin embargo, les preocupa las situaciones que se presentan en los estados vecinos, por ejemplo en la carretera 57 en el tramo San Rafael-Matehuala, donde desde hace un par de meses hay robos de vehículos y de mercancía a diario, principalmente electrodomésticos, acero, varillas, perfiles y chatarra.

Mientras que en el caso de Zacatecas, de Concepción del Oro a la capital es un tramo muy inseguro, en el que no hay señal para los celulares, no hay comunicación con los operadores, no funcionan los botones de pánico y vía satélite no pueden monitorear las unidades.

En esta última carretera entre las medidas que han implementado es no transitar de noche, solo de día; mientras que en la Carretera 57 en su tramo San Rafael a Matehuala lo que han hecho es que tres ó cinco unidades se vayan en convoy.

Asimismo las compañías transportistas llegan a invertir por unidad hasta 150 mil pesos para redoblar las medidas de seguridad al instalar sistemas que les permiten bloquear las unidades (tractocamión) y las puertas, además de instalar botones de pánico y cámaras tanto al interior como la exterior de la unidad.

Sin embargo, demandó mayor vigilancia por parte de la Guardia Nacional en las carreteras y que ésta no se limite a solo cuando hay accidentes, pero también demandó por parte de las autoridades una mayor estrategia para dar seguimiento a los casos que presentan los transportistas.

“No hay una estrategia para darle seguimiento a la información que pasan los transportistas a las autoridades de fotos, videos que se presentan, estamos solos en las carreteras no hay seguridad”, dijo.

Finalmente cuestionó que en las autopistas no les quieren hacer valer los seguros cuando al transitar por ellas, a las unidades les rompen los parabrisas y cristales para obligarlos a parar y así asaltarlos, toda vez que lo toman como actos de vandalismo.