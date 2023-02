En Coahuila se han legitimado 416 contratos colectivos de trabajo al corte del 31 de diciembre de 2022, según datos oficiales informó el asesor general en la Secretaría del Trabajo, Luis Alfonso Carrillo Molina.

A estos números falta sumar lo que se ha realizado durante enero y lo que va de febrero, ya que en este mes y medio dijo se han realizado legitimaciones casi diarias, por lo que consideró que Coahuila está dentro del promedio nacional.

En el estado hay cinco mil contratos colectivos de trabajo, sin embargo, entre ellos también están aquellos que no fueron actualizados y solo quedaron archivados, entre ellos los de obras pequeñas y empresas que cambiaron o migraron su operación, pero sin dar de baja sus contratos.

“Naturalmente muchos van a desaparecer, no porque los trabajadores se queden sin protección o mucho menos, sino porque eran contratos que no estaban activos, entonces dentro del promedio nacional, Coahuila está a la par en el promedio”, dijo.

Por lo pronto, dijo que siguen incentivando a que los sindicatos terminen sus procesos porque aún hay tiempo, aunque es menos, todavía pueden seguir realizando la legitimación de sus contratos.

Finalmente reiteró que los trabajadores no pierden sus derechos y en caso de que un contrato colectivo no se legitime, no perderán sus derechos, se mantienen y podrán firmar un nuevo contrato en aquellos que concluya su vigencia.