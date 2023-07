Estas son las peores marcas de ropa, según Profeco

Profeco reveló una lista de las peores marcas de ropa, las cuales han recibido muchas quejas por parte de los consumidores es por ello que la institución ha tomado cartas en el asunto a través de una investigación para dar solución a los malos comentarios de cada uno de los clientes que han expuesto su problemática.

Dentro de las marcas de las peores marcas de ropa que Profeco expuso son: Bestseller, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Gap Inc., Giordano,Miss Selfridge, Nwe Look, New Yorker, PrettyLittleThing, Pull & Bear, S. Oliver, Shasa, Urban Outfitters, Victoria’s Secret, Zaful y Zara.

Ante la investigación por parte de la Procuraduría, la institución emitió un par de recomendaciones a los consumidores para evitar disgustos a la hora de comprar y usar las prendas.

1.- Comprar prendas confeccionada con fibras recicladas, si no sabes cómo identificarla, tan sólo lee sus etiquetas.

2.- Darle una segunda oportunidad a la ropa y adquirir prendas de segunda mano.

3.- Buscar prendas que sean de buena calidad y que puedas usar en cualquier momento.