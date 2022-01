Estudiantes serán apoyados por GM México en First

General Motors de México estará apoyando a 12 equipos de estudiantes que participarán en la competencia de robótica First, entre ellos está el equipo Blue Ignition del ITESM del Campus Saltillo.

Desde hace 16 años General Motors de México impulsa equipos de jóvenes mexicanos de nivel preparatoria en la competencia mundial de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology, por sus siglas en inglés), que dio inicio el pasado 8 de enero, en su edición RAPID REACTSM 2022.

General Motors de México apoyará a 12 equipos con mentorías de ingenieros especializados voluntarios y con la importación de 31 kits de partes para el desarrollo de la competencia para el armado de los robots; así como la cancha especializada para que se lleven a cabo las competencias regionales.

Además de Saltillo, los otros equipos son del Tec de Monterrey Campus Toluca, Edomex, SLP, Campus Santa Fe, Ciudad de México, Eugenio Garza Sada e Irapuato, así como de la Universidad Panamericana y Tec Milenio Campus Toluca.

Los equipos de First tendrán el desafío de reinventar el futuro del transporte, diseñando viajes más seguros, envíos en áreas rurales y urbanas, entregas de apoyo en casos de desastres, entre otros.