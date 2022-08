Falta de vías hacia AIFA, un calvario para usuarios

CDMX.- Aumentar la frecuencia de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como lo ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a significar un dolor de cabeza para los usuarios, ya que tendrán que valerse de su propio automóvil, taxis o unidades de plataforma y transporte público como autobuses o Mexibús para llegar ahí.

De ellos, aproximadamente 70% tenían la opción de arribar a la nueva terminal aérea mediante la ampliación del Tren Suburbano este mismo año, según lo previsto en el Plan Maestro del AIFA, es decir, aproximadamente 24 mil 483 pasajeros, lo cual no ocurrirá debido a que la obra no está terminada.

De acuerdo con lo proyectado por el general Gustavo Vallejo, responsable de la construcción del AIFA, el pasado 1 de febrero de este año, la ampliación del Suburbano que permitirá conectar a la Ciudad de México con la nueva terminal aérea entrará en operación hasta finales de 2023.

Por tal motivo, los usuarios que se vean obligados a recurrir al aeropuerto de Santa Lucía en los próximos meses tendrán que optar por medios de transporte diferentes al ferroviario.

Juan Carlos Machorro, socio experto en derecho aeroportuario y aeronáutico de la firma consultora Santamarina y Steta, señaló que la experiencia del pasajero va a ser cada vez más penosa y menos agradable por el tema de la conectividad, “porque el AIFA no tiene todavía lista conectividad terrestre vía auto, no existe autopista de cuota o de comunicación que permita acceder no sólo de manera eficiente, sino segura”.

